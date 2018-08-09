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طيار "هيروشيما": كنت أتذوق قتل 140 ألف ياباني

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هيروشيما
هيروشيما

عمرو محمد-متابعات

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كشفت صحيفة "الكونفيدينسيال" الإسبانية عن تقرير، تحدثت فيه عن التسجيلات التي كشفها طيار "هيروشيما"، قائلًا:"كنت أتذوق القتال ورمى القبلة علب المدنين".

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، إن الطيار الأمريكي بول تيبيتس ركب طائرة قاذفة قنابل، والتابعة لقوات جيش الولايات المتحدة، في السادس من أغسطس عام1945، وأطلقت هذه الطائرة أول قنبلة ذرية تستخدم ضد المدنيين العزل تم تفجيرها على الساعة الثامنة وخمس عشرة دقيقة في صباح ذلك اليوم.

وأوضحت الصحيفة، أن هذه القنبلة أنهت حياة 140 ألف ياباني، وما زال أولئك الذين ظلوا على قيد الحياة يعانون من مخلفاتها الجسدية والنفسية حتى يومنا هذا.

وأشارت الصحيفة أن الطيار بول تيبيتس صرح في إحدى التسجيلات، التي ظن الجميع أنها فقدت للأبد، قائلا: "لقد شاهدت التوهج الذي انبعث لحظة انفجار القنبلة، وتذوقته أيضا، نعم، لقد كان قابلا للتذوق"، مضيفه، أنة قال، "تذوقت طعم الرصاص، وشعرت بارتياح كبير وقتها؛ لأنني تأكد من انفجار القنبلة"

وعما حدث داخل الطائرة من كواليس كشفت الصحيفة من خلال التسجيلات، أن هذه المهمة كانت سرية للغاية، وهو ما جعل الطيار ورؤساءه يحضرون مسدسا وكبسولات مليئة بسم السيانيد حتى ينهوا حياتهم بأنفسهم في حال وقوع الطائرة وفشل المهمة.

وقد عثر علي تلك التسجيلات العام الماضي وسط ممتلكات مواطن ياباني تم التبرع بها من قبل أسرته لمتحف هيروشيما التذكاري للسلام، والتي كانت موزعة على 27 شريطا تغطي ساعة كاملة من التسجيلات .

في الوقت الذي تحدث فية الطيار قبل وفاته عام 2007 عن عمر يناهز الـ"92" عامًا، قائلًا، شعرت بارتياح كبير جدًا خاصة بعد إنهاء المهمة بنجاح، وقد دافعت عن ذالك طيلة عمري لأنها كانت ستنهي الحرب بأكملها، وأذكر أنني قلت لأصدقائي في الطائرة، صارخًا: "انفجرت القنبلة يا أصدقاء، ألقينا أول قنبلة ذرية في التاريخ".

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