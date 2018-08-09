رسالة شديدة اللهجة من «الأهلي» لمؤمن زكريا

09 أغسطس 2018 - 11:06 ص

طالب الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، من اللاعب مؤمن زكريا عدم افتعال أى مشكلات خلال الفترة الحالية وغلق صفحة الرحيل نهائياً، والتوقف عن المماطلة مع محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، فى تجديد عقده.

وحذر الجهاز اللاعب من الاستمرار في حالة الغضب التى ظهرت عليه عقب استبعاده من قائمة مباراة المصرى لتراجع مستوى اللاعب بشدة خلال المباريات الأخيرة، وغياب التركيز عنه بشكل لافت للنظر.

وأكد الجهاز أنه تم منح اللاعب فرصة المشاركة في أكثر من لقاء، لكنه أهدر كل الفرص التى مُنحت له، وهو ما اضطر لاستبعاده فى ظل وجود أكثر من لاعب مميز فى نفس مكانه ينتظر الفرصة.