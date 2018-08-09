  • الخميس 09 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:33 م
بحث متقدم
انفراجة قريبة فى الاقتصاد المصرى

انفراجة قريبة فى الاقتصاد المصرى

اغتصاب فتاة بسبب "فلاش ميمورى"

استغل وفاة والدها.. وقام باغتصابها

الحضري

"الجبلاية" تجهز مفاجأة للحضري فى جهاز "خافييري"

قرار جديد من المالية بشان الضريبة العقارية

قرار جديد من المالية بشان الضريبة العقارية

ارشيف

بالأسماء.. المرشحون لمساعدة "أجيرى" بجهاز الفراعنة

موقع إسرائيلي يسخر من حكومة الاحتلال بهذه الصورة

موقع إسرائيلي يسخر من حكومة الاحتلال بهذه الصورة

القرموطي يعترض علي الشبكة والنيش بـ"جلابية" وكرسي

القرموطى يعترض على الشبكة والنيش بـ"جلابية" وكرسي

رئيس حى الهرم

حبس رئيس حى الهرم المتهم بالرشوة 4 أيام

تواضروس

أول تعليق من البابا تواضروس على حادث الراهب المنتحر

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة "الاتحاد" والترجي التونسي

رسالة شديدة اللهجة من «الأهلي» لمؤمن زكريا

الرياضة

مؤمن زكريا عن المنتخب الوطني: "متابع والله"
مؤمن زكريا

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الأهلي يكشف سبب استبعاد مؤمن زكريا

#

شوبير: 3 لاعبين يتمردون على الأهلي .. وهذا أرويه لأول مرة

#

لاعب شهير: "اللي فات ظلم واللي جاي ظلمات"

#

مرتضى لراغبى الرحيل: "وحيات أمك انسى"

طالب الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، من اللاعب مؤمن زكريا عدم افتعال أى مشكلات خلال الفترة الحالية وغلق صفحة الرحيل نهائياً، والتوقف عن المماطلة مع محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، فى تجديد عقده.

وحذر الجهاز اللاعب من الاستمرار في حالة الغضب التى ظهرت عليه عقب استبعاده من قائمة مباراة المصرى لتراجع مستوى اللاعب بشدة خلال المباريات الأخيرة، وغياب التركيز عنه بشكل لافت للنظر.

وأكد الجهاز أنه تم منح اللاعب فرصة المشاركة في أكثر من لقاء، لكنه أهدر كل الفرص التى مُنحت له، وهو ما اضطر لاستبعاده فى ظل وجود أكثر من لاعب مميز فى نفس مكانه ينتظر الفرصة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة لـ"السعيد" و"عبد الشافي" من الأهلي السعودي
» "أرامكو" تستحوذ على مشروع ضخم بـ3 مليارات يورو
» شاهد فيديو صادم.. جميل راتب يفقد النطق
» خلع الحذاء تعطيل للسفر ومصالحة مع الزوج
» وفاة الحالة الرابعة بين الحجاج المصريين
» طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 36 درجة
» زوجة بشار الأسد تؤكد نبأ إصابتها بالسرطان
» دراسة: إعطاء الماريغوانا للقطط والكلاب يساعدها في تجاوز أمراضها
» طلاب بجامعة حلوان يبتكرون سيارة تعمل "بلا وقود"
» براد بيت يحرج أنجلينا جولي: دفعت لها 9 مليون وتنكر ذلك
» تأجيل زفاف أميرة اليابان لأن أم العريس "مديونة"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال