موقع إسرائيلي يسخر من حكومة الاحتلال بهذه الصورة

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قصف غزة

الحكومة الإسرائيلية

موقع 0404 الإسرائيلي

صورة أرانب

قام موقع 0404 الإسرائيلي بنشر صورة "أرانب" وعلّق عليها "صورة حصرية لاجتماع مجلس الوزراء الكابينت"، وذلك استهزاءً بضعف حكومة الاحتلال أمام غزة.

يأتي هذا في ظل قصف عنيف ومتواصل علي غزة، حيث قامت طائرات الاحتلال بقصف مواقع شرق رفح جنوب قطاع غزة بعدة صواريخ.

كما هاجمت الخارجية الإسرائيلية هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لنشرها خبر "امرأة حامل وطفلتها قتلا في القصف الإسرائيلي على غزة".

كانت عمليات القصف التي تشنها إسرائيل علي غزة قد طالت عائلة فلسطينية بكاملها ، حيث أسفرت عن استشهاد  إيناس محمد خماش وهي حامل (23 عاما) وطفلتها بيان خماش (عام ونصف) وإصابة زوجها محمد خماش بجراح متوسطة في منطقة الجعفراوي وسط قطاع غزة.

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