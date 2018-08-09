انفراجة قريبة فى الاقتصاد المصرى

09 أغسطس 2018 - 11:19 ص

يتوقع حازم الببلاوي، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورئيس وزراء مصر السابق، أن يتحسن الوضع الاقتصادي في مصر بعد ثلاث سنوات، وبحسب ما ذكره موقع "إيجيبت إندبندنت" الصادر بالإنجليزية.

وفي الاجتماع السنوي للمؤتمرات الأفريقية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، شدد "الببلاوي" على ضرورة أن تشجع الحكومة المصرية القطاع الخاص، كما أوصى بالاستثمار في جميع المجالات، وخلق فرص عمل للشباب، وإيجاد حلول غير تقليدية لتوليد الإيرادات غير الضريبية، بدلاً من الاستمرار في زيادة الضرائب والرسوم.

على هامش الاجتماع الذي اختتم في شرم الشيخ يوم الإثنين، قال الببلاوي لصحيفة "المصري اليوم" إن "الإصلاحات الاقتصادية المصرية تتقدم بثبات".

وشدد على ضرورة استكمال البرنامج حتى النهاية - حيث إن الإجراءات الصعبة الباقية قليلة - ووصف المصريين بـ"الأبطال" لتحملهم الآثار القاسية للبرنامج.

وقال إن صندوق النقد الدولي يشجع مصر على مواصلة خطتها لرفع أسعار الطاقة، منوهًا بأن المنظمة ستقوم بمراجعة برنامج الإصلاح مرتين قبل صرف باقي القرض البالغ 12 مليار دولار إلى الحكومة المصرية، وستكون المراجعة التالية في نوفمبر 2018.

وفي السياق ذاته، نفى "الببلاوي" الادعاءات بأن صندوق النقد الدولي يطلب من الدول فرض إجراءات اقتصادية غير عادلة، ما يتسبب في معاناة فئات منخفضة الدخل، مشيرًا إلى أن الحكومات لديها حرية الاختيار سواء لتطبيق شروط صندوق النقد الدولي أم لا، وفقًا لاحتياجاتها.

ويؤكد "الببلاوي" أن الديون الخارجية المصرية - التي تبلغ 88 مليار دولار - ليست مدعاة للقلق، وشدد على أهمية القروض لإنشاء مشاريع استثمارية يمكن أن تحقق التنمية المستدامة.

كما نفى الببلاوي أن تكون زيادة الضرائب هي المشكلة، وبدلاً من ذلك أشار إلى القطاع الكبير من سكان مصر الذين يتهربون من الضرائب، لاسيما العاملين لحسابهم الخاص مثل الأطباء والمحامين والمهندسين والفنانين والمحاسبين، لقد اعتبر ذلك ظاهرة يجب على الحكومة مواجهتها بقوة.

وبحسب الببلاوي، فإن زيادة التضخم ناتجة عن ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات، خاصة وأن مصر تستورد القمح والمواد الخام للتصنيع، وكذلك الآلات بالعملة الصعبة.

وأضاف أن "انخفاض عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي بالإضافة إلى تعويم الجنيه أدى أيضًا إلى ارتفاع معدلات التضخم".

وفي محاولة لإحياء اقتصادها المتعثر منذ عام 2011، حصلت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي في عام 2016 مقابل تنفيذ برنامج إصلاح صارم، بدءًا من تعويم الجنيه، وقد أوصى صندوق النقد الدولي منذ ذلك الحين بأن تواصل الحكومة رفع الدعم عن الوقود.