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أسامة كمال لــ"الفاسدين": "امضغوا لبان"

الحياة السياسية

الإعلامي أسامة كمال
اسامه كمال

إيمان هاني

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الفاسدين

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المليجي

رئيس حي الهرم

سخر الإعلامي أسامة كمال، من خبر القبض على رئيس حي الهرم موجهًا له عدة رسائل والتي جاء أبرزها على لسان الفنان الراحل محمود المليجي من أحد أعماله السينمائية.

وقال "كمال" خلال برنامجه مساء "دي إم سي"، الذي يبث على قناة "دي إم سي":  "مش عارف أعمل إيه تاني ريقي نشف، يا إخواننا خللي بالكوا محمود المليجي بيقول الحكومة مفتحة عينيها اليومين دول، خفوا إيديكوا، نيموا الشغل، ألبدوا في الدرة".

وأضاف: "مافيش فايدة، ماحدش عايز يبطل فساد ولو شوية كأن الموضوع بقى إدمان أو كأن كل واحد فاكر نفسه أذكى واحد في المنطقة ومش هيقع.. لا أنت أشطر واحد ولا أنت أذكى واحد ولا أنت معصوم ولا ليك حد هيقف في ضهرك لما تقع".

وتابع كمال سخريته من  المرتشين والفاسدين قائلاً: "اهدى على نفسك شوية، مش قادر؟ حاول تعمل حاجة تنسيك شوية، أقول لك فكرة؟ امضغ لبان، كل لب أبيض، مارس هواية جديدة تنسيك شوية، اجمع طوابع مثلاً، ألعب طاولة، أو دومينو، بس حرام عليك نفسك وأسرتك اللي بتدعي إنك بتفسد عشان تصرف عليها وتجوز البنات".

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