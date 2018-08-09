قرار جديد من المالية بشان الضريبة العقارية

09 أغسطس 2018 - 11:38 ص

قررمحمد معيط، وزير المالية، مد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير، بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها، وذلك حتى 15 أكتوبر المقبل.

وقال بيان الوزارة، إن هذا القرار يعتبر تسهيلًا على ممولي الضريبة وتلافيًا للزحام في المأموريات.

وأضاف أن هذا المد في مهلة دفع الضريبة هي المهلة الأخيرة بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة في 15 أغسطس الجاري، وسوف تمتد المهلة شهرين إضافيين حتى 15 أكتوبر 2018 ، لافتا إلي أنه سيتم تطبيق أحكام القانون على المتخلفين عن سداد الضريبة بعد المهلة المحددة.

كما أعلن الوزير، أنه سيتم تقديم الإقرارات إلكترونيًا من الموسم القادم لتحصيل الضريبة في كافة المأموريات، وذلك في إطار تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، التي تستهدف مزيدًا من توفير الوقت والجهد .

وكانت مصلحة الضرائب العقارية برئاسة، سامية حسين، قد تقدمت بطلب لوزير المالية، بمد المهلة نظرًا للزحام الشديد الذي شهدته الأيام الماضية، لتقديم الإقرار ودفع الضريبة.

ويأتي القرار في ظل ما تقوم به الوزارة من جهود حثيثة لتيسير تحصيل الضريبة من الممولين.

كما سمحت مصلحة الضرائب العقارية، بقبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على وحدات عقارية بالساحل الشمالي، والعين السخنة، في الديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية، وذلك بلاظوغلي للمقيمين بالقاهرة الكبرى.