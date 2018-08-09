» مفاجأة لـ"السعيد" و"عبد الشافي" من الأهلي السعودي

محمد الخرو
اختار الأرجنتيني بابلو جويدي، المدير الفني لنادي الأهلي السعودي، الثنائي المصري عبد الله السعيد نجم الأهلي المصري السابق ومحمد عبد الشافي نجم الزمالك السابق ضمن القائمة المشاركة في البطولة العربية.
وقالت صحيفة "الجزيرة" السعودية: "اختار جويدى للثلاثي الأجنبي عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافى وعمر السومة في القائمة، وترك مقعدين فارغين نظرًا لانتظاره حسم أمور التعاقد مع الثنائى التشيلى باولو دياز وكلاوديو بايزا اللذين يرغب المدرب فى ضمهما إلى القائمة المشاركة فى البطولة العربية المقرر إرسالها يوم 16 أغسطس الجاري".
وتنص لوائح الاتحاد العربي لكرة القدم على تواجد خمسة لاعبين أجانب في الأندية المشاركة بالبطولة العربية.
ويستعد الأهلي السعودي لمواجهة المحرق البحرينى يوم 25 أغسطس الجارى فى البحرين فى ذهاب دور الـ32 فى البطولة العربية.
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