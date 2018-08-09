  • الخميس 09 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:32 م
بحث متقدم
انفراجة قريبة فى الاقتصاد المصرى

انفراجة قريبة فى الاقتصاد المصرى

اغتصاب فتاة بسبب "فلاش ميمورى"

استغل وفاة والدها.. وقام باغتصابها

الحضري

"الجبلاية" تجهز مفاجأة للحضري فى جهاز "خافييري"

قرار جديد من المالية بشان الضريبة العقارية

قرار جديد من المالية بشان الضريبة العقارية

ارشيف

بالأسماء.. المرشحون لمساعدة "أجيرى" بجهاز الفراعنة

موقع إسرائيلي يسخر من حكومة الاحتلال بهذه الصورة

موقع إسرائيلي يسخر من حكومة الاحتلال بهذه الصورة

القرموطي يعترض علي الشبكة والنيش بـ"جلابية" وكرسي

القرموطى يعترض على الشبكة والنيش بـ"جلابية" وكرسي

رئيس حى الهرم

حبس رئيس حى الهرم المتهم بالرشوة 4 أيام

تواضروس

أول تعليق من البابا تواضروس على حادث الراهب المنتحر

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة "الاتحاد" والترجي التونسي

وفاة مسعف الإسماعيلية المصاب بطلق نارى فى شمال سيناء

قبلي وبحري

شهيد الاسعاف
شهيد الاسعاف

محمد طاحون

أخبار متعلقة
#

رصاصة خاطئة تودي بحياة المطرب السعودى «ماجد الماجد»

#

رصاصة طائشة تقتل طفلًا في حفل زفاف

#

عامل يطلق النار على نفسه ويتهم آخرين فى سوهاج

#

عامل يطلق النار على زوج شقيقته بشبرا

احمد جمال

طلق ناري

العريش

مسعف الإسماعيلية

توفي منذ قليل المسعف أحمد جمال رشيد ابن مدينة التل الكبير التابعة لمحافظة الإسماعيلية، متأثراً بإصابته بطلق ناري في المخ بشمال سيناء أثناء إسعافه لأحد المجندين المصابين بطلق ناري بأحد الأكمنة في مدينة العريش.

يذكر أن المسعف يعمل بإسعاف مدينة العريش، بشمال سيناء، ومنذ حوالي 20 يومًا كان هناك ضرب نار على أحد الجنود وأثناء إسعافه والتحرك به إلى المستشفى تربص إليه الخونة وتم إطلاق أعيرة نارية عليه وعلى سيارة الإسعاف، ما أصابه بطلقة في عينه الشمال وأخرى في الرأس والثالثة في الكتف فقد على أثرها عينه الشمال واستقرت الأخرى فى المخ، دخل على أثرها فى غيبوبة ونقل للمستشفى الجامعى التخصصى.

وكان قد زار جمال فريق طبي مكون من أساتذة المخ والأعصاب والرعاية الحرجة من مستشفيات عين شمس وجامعة القاهرة ومستشفيات القوات المسلحة الجمعة الماضية برفقة محافظ الإسماعيلية.

وأجمع الفريق علي استحالة التدخل الجراحي في الوقت الحالي لعدم استقرار الحالة وانخفاض نسبة الوعي بدرجة كبيرة 

وطالب شقيق المسعف في اجتماعه مع الأطباء ومحافظ الإسماعيلية حينها ضرورة فتح التحقيق مهده أطباء مستشفى العريش العام لاهمالهم الطبي لحالة شقيقه وعدم إجراء أي تدخل جراحي للحالة في حينها رغم استجابة الحالة في بدايتها وعدم تجهيزه طبياً لنقله الي مستشفى أخرى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة لـ"السعيد" و"عبد الشافي" من الأهلي السعودي
» "أرامكو" تستحوذ على مشروع ضخم بـ3 مليارات يورو
» شاهد فيديو صادم.. جميل راتب يفقد النطق
» خلع الحذاء تعطيل للسفر ومصالحة مع الزوج
» وفاة الحالة الرابعة بين الحجاج المصريين
» طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 36 درجة
» زوجة بشار الأسد تؤكد نبأ إصابتها بالسرطان
» دراسة: إعطاء الماريغوانا للقطط والكلاب يساعدها في تجاوز أمراضها
» طلاب بجامعة حلوان يبتكرون سيارة تعمل "بلا وقود"
» براد بيت يحرج أنجلينا جولي: دفعت لها 9 مليون وتنكر ذلك
» تأجيل زفاف أميرة اليابان لأن أم العريس "مديونة"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال