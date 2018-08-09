  • الخميس 09 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:32 م
بحث متقدم
انفراجة قريبة فى الاقتصاد المصرى

انفراجة قريبة فى الاقتصاد المصرى

اغتصاب فتاة بسبب "فلاش ميمورى"

استغل وفاة والدها.. وقام باغتصابها

الحضري

"الجبلاية" تجهز مفاجأة للحضري فى جهاز "خافييري"

قرار جديد من المالية بشان الضريبة العقارية

قرار جديد من المالية بشان الضريبة العقارية

ارشيف

بالأسماء.. المرشحون لمساعدة "أجيرى" بجهاز الفراعنة

موقع إسرائيلي يسخر من حكومة الاحتلال بهذه الصورة

موقع إسرائيلي يسخر من حكومة الاحتلال بهذه الصورة

القرموطي يعترض علي الشبكة والنيش بـ"جلابية" وكرسي

القرموطى يعترض على الشبكة والنيش بـ"جلابية" وكرسي

رئيس حى الهرم

حبس رئيس حى الهرم المتهم بالرشوة 4 أيام

تواضروس

أول تعليق من البابا تواضروس على حادث الراهب المنتحر

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة "الاتحاد" والترجي التونسي

عامل يضرب ابنته لرغبته في طردها من المنزل بسوهاج

قضايا وحوادث

عامل
عامل

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

محتجون يهاجمون مدرسة في طهران

#

«فيديو مذهل».. الصين تبني مسار سكة حديد في 4 ساعات

#

انتحار عامل لرفض أهله الزواج بالمنيا

#

انتحار عامل «شنقا» داخل غرفة نومه بالشرقية

الاهلى

مؤمن زكريا

عدم رضا

لعب اساسي

أقدم عامل على ضرب ابنته وإحداث إصابات بها بسبب خلافات عائلية وتم تحويلها لمستشفى سوهاج العام.

وردت معلومات لمركز شرطة المراغة من المستشفى المركزي بوصول عطيات محمد عبد الله 55 سنة ربة منزل، وتقيم نجع العرب التابع لقرية الشيخ شبل دائرة المركز مصابة بجرح طعني شبه نافذ أسفل الصدر من الناحية اليمني وجروح طعنية بالركبة اليمني وكدمة أعلى البطن وتم تحويلها لمستشفى سوهاج العام.

بالانتقال والفحص وسؤال ابنة شقيقها المدعوة هناء عبد العظيم محمد، 29 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية اتهمت والدها المدعو عبد العظيم محمد عبد الله، 61 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها بسبب خلافات عائلية بينهما ورغبته فـي طردها من المنزل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة لـ"السعيد" و"عبد الشافي" من الأهلي السعودي
» "أرامكو" تستحوذ على مشروع ضخم بـ3 مليارات يورو
» شاهد فيديو صادم.. جميل راتب يفقد النطق
» خلع الحذاء تعطيل للسفر ومصالحة مع الزوج
» وفاة الحالة الرابعة بين الحجاج المصريين
» طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 36 درجة
» زوجة بشار الأسد تؤكد نبأ إصابتها بالسرطان
» دراسة: إعطاء الماريغوانا للقطط والكلاب يساعدها في تجاوز أمراضها
» طلاب بجامعة حلوان يبتكرون سيارة تعمل "بلا وقود"
» براد بيت يحرج أنجلينا جولي: دفعت لها 9 مليون وتنكر ذلك
» تأجيل زفاف أميرة اليابان لأن أم العريس "مديونة"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال