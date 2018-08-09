» يجبرشقيقته علي مغادرة المنزل بطريقة وحشية

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أقدم عامل على ضرب شقيقته  وإحداث إصابات بها بسبب خلافات عائلية وتم تحويلها لمستشفى سوهاج العام.

وردت معلومات لمركز شرطة المراغة من المستشفى المركزي بوصول عطيات محمد عبد الله 55 سنة ربة منزل، وتقيم نجع العرب التابع لقرية الشيخ شبل دائرة المركز مصابة بجرح طعني شبه نافذ أسفل الصدر من الناحية اليمني وجروح طعنية بالركبة اليمني وكدمة أعلى البطن وتم تحويلها لمستشفى سوهاج العام.

بالانتقال والفحص وسؤال ابنة شقيقها المدعوة هناء عبد العظيم محمد، 29 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية اتهمت والدها وشقيق  المعتدي عليها عبد العظيم محمد عبد الله، 61 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها بسبب خلافات عائلية بينهما ورغبته فـي طردها من المنزل.

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