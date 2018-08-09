كواليس التحقيق مع رئيس حى الهرم

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مصر

سرقة

رشوة

النيابة

حي الهرم

استمعت النيابة لأقوال مسئولي 3 شركات للمقاولات، خلال استجوابها لهم في القضية المتهم فيها اللواء إبراهيم عبد العاطي، رئيس حى الهرم، مقابل التغاضي عن مخالفات بناء.

وأقر مسئولو الشركات بأنهم قدموا رشاوى لرئيس الحى، تجاوزت قيمتها ملايين الجنيهات، هي عبارة عن مبالغ مالية ضخمة، وشقق سكنية داخل وخارج القاهرة، ومكيفات هواء، وهواتف محمولة وساعات ثمينة، وهدايا عينية متنوعة.

وأمرت النيابة عقب اعتراف مسئولي الثلاث شركات بتقديم الرشاوى المذكورة بحبسهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت التحقيقات عن أن رئيس حى الهرم المتهم، طلب وتفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، فى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعض العقارات المخالفة بدائرة الحى مقابل حصوله على رشوة.

وأضافت التحقيقات، أن مسئولي الشركات أبلغوا الجهات الرقابية وتمت مراقبة المتهم بناء على إذن صادر من النيابة العامة، وكذلك رصد تحركاته وتسجيل مقاطع صوتية ومصورة له مع مسئولي الشركات في أثناء التفاوض على الرشوة، وفي النهاية ضبط داخل مكتبه متلبسا.

وتابعت التحقيقات أن المتهم تقاضى رشوة عبارة عن 3 شقق في مناطق مختلف داخل وخارج القاهرة، بالإضافة إلي شيكات بنكية، ومبالغ مالية جارٍ حصرها، في النيابة العامة.

وهو ما أنكره رئيس الحى في التحقيقات، وكذلك المقاطع المسجلة له في أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة.

وأمرت النيابة بحبس رئيس حي الهرم على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتقاضي الرشوة واستغلال النفوذ والإخلال بمهام وظيفته.

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