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استغل وفاة والدها.. وقام باغتصابها

قضايا وحوادث

اغتصاب فتاة بسبب "فلاش ميمورى"
اغتصاب فتاة بسبب "فلاش ميمورى"

أحمد الشربينى

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اغتصاب

اغتصاب فتاة

اغتصاب معاقة ذهنيا

جريمة اغتصاب فى القليوبية

أقدم عامل على اغتصاب فتاة معاقة ذهنيًا حتى حملت منه سفاحًا ورفض الزواج منها بقليوب التابعة لمحافظة القليوبية.

وردت معلومات للمقدم أحمد كمال أبو العز، رئيس مباحث مركز قليوب يفيد بقيام سائق باغتصاب فتاة عدة مرات حتى حملت منه سفاحًا.

وبينت التحريات أنه عقب وفاة والدة المجني عليها قام والدها بالزواج من أخرى، وحينما توفى أقامت مع زوجته ونجلها، حيث استغل الأخير مرضها وإقامتها معه بمسكن واحد وتعدى عليها جنسيا أكثر من مرة حتى حملت سفاحا.

واعترفت والدة المتهم على نجلها وطلبت منه زواجها إلًا أنه رفض، وبسؤال الفتاه أكدت الواقعة.

تم القبض على المتهم "ك .ع"، 20 سنة، سائق توك توك، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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