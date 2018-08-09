أغرب تعليق من الغيطى عن خلع "حلا شيحة" للنقاب

09 أغسطس 2018 - 12:28 م

أبدى الإعلامي محمد الغيطي، سعادته بالقرار الذي اتخذته الفنانة حلا شيحة بخلع النقاب والعودة للفن مرة أخرى.

وقال "الغيطي" خلال برنامج "صح النوم" المذاع على فضائية "ال تي سي"، إنه بهذا القرار تمكنت الفنانة من العودة الدين الوسطي وذلك بعد سنوات التطرف التي عاشت بها.

وأضاف "الغيطي": "حلا شيحة رجعت اليوم من خندق التطرف والغلو، أعمالك الفنية هتقربك من ربنا، عاوزة تتقربي لربنا قدمي أعمال فنية محترمة تقدمي فيها وسطية الدين والإنسانية".

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