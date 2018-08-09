ناقوس الخطر يدق باب الاقتصاد الأوروبي تعرف على السبب

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متابعات- محمد الخرو

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القطاعات

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعًا في عدد من القطاعات بسبب تقلبات حادة في الأسعار لكنها لم تنه المخاوف الجيوسياسية في ظل الأزمة التجارية والنزاعات التي تشهدها الصين وأمريكا والعقوبات الروسية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4 بالمائة، وسط خسائر ثقيلة في باريس ولندن حيث انخفض المؤشران كاك 40 الفرنسي وفايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 بالمائة لكل منهما وذلك في تمام الساعة 0725 بتوقيت جرينتش.

 وأدى موسم نتائج الأعمال الحالي أيضا إلى تحركات حادة بين الشركات التي تنشر نتائج الربع الثاني. وسجلت شركة أديداس الألمانية للملابس الرياضية أفضل أداء بعدما أعلنت نتائج تفوق التوقعات في الربع الثاني، وقفز سهما تسعة بالمئة. لكن سهم توي الألمانية هبط ثمانية بالمئة، بعدما جاءت نتائج الربع الثالث من سنتها المالية مخيبة للتوقعات، حيث عزت الشركة ضعف حركة سفر الأوروبيين إلى موجة حر صيفية.

ورحب المستثمرون أيضًا بأنباء استقالة الرئيس التنفيذي لشركة باندورا، بعد أيام من إصدار تحذير بشأن الأرباح والإعلان عن تخفيضات في الوظائف. وارتفعت أسهم شركة المجوهرات الدنمركية أيضا بنسبة 6.5 بالمئة.

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