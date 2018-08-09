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تظاهرة بحرية رفضًا للحصار الإسرائيلي لغزة

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وكالات- الدويني فولي

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حلا شيحة

أعلنت هيئة فلسطينية في قطاع غزة، الخميس، عن انطلاق تظاهرة بحرية يوم السبت المقبل، رفضاً لاستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 11 عاماً.

ومن المقرر أن تنطلق التظاهرة، بحسب هيئة “الحراك الوطني لكسر الحصار”، من ميناء مدينة غزة نحو الحدود البحرية الشمالية للقطاع، بحسب الهيئة.

وقال بسام المناصرة، المتحدث باسم الهيئة، خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة بميناء غزة: “تنطلق يوم السبت المقبل، الساعة 5 عصراً، تظاهرة بحرية من ميناء مدينة غزة نحو الحدود البحرية الشمالية”.

وتابع المناصرة: “هذا الحراك يمثّل خطوة في إطار برنامج متكامل لتحقيق جملة أهداف وعلى رأسها كسر الحصار مرة واحدة وللأبد”.

وبيّن أن رسالة الحراك هي رفض الإرهاب الصهيوني وبطشه بحق المجتمع الفلسطيني في غزة، وسكانه الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء، والتي كان آخرها استشهاد الطفلة بيان خماش ووالدتها (إيناس) الحامل بالشهر التاسع، بغارة إسرائيلية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، قد أعلنت في وقت سابق، عن استشهاد 3 فلسطينيين جرّاء الغارات التي شنّتها إسرائيل على القطاع، منذ مساء أمس، بينهم سيدة حامل بالشهر التاسع وطفلتها (1.5 عامًا)، وأصيب 12 آخرين بجراح مختلفة.

وطالب المناصرة المجتمع الدولي بـ"ضرورة توفير حقوق الشعب الفلسطيني وكسر حصاره البحري المفروض عليه".

كما أكد على مطالب هيئته بضرورة "تدشين خط ملاحة بحري من خلال ميناء بحري يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي".

ولفت إلى أن ذلك المطلب “ينسجم مع القوانين الدولية ويتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

ويعاني أكثر من مليوني نسمة من أوضاع معيشية وصحية متردية للغاية في غزة، جراء حصار بدأته إسرائيل عقب فوز "حماس″ بالانتخابات البرلمانية، عام 2006.

وشددت إسرائيل الحصار، إثر سيطرة "حماس″، في العام التالي، على غزة، ضمن خلافات ما تزال مستمرة مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).


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