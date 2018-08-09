أول تعليق لـ"حلا شيحة" بعد عودتها للتمثيل

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ردت الفنانة حلا شيحة على الهجوم الذي تعرضت له بعدما أعلنت "خلعها" الحجاب والعودة للتمثيل مرة أخرى.

وتابعت خلال حسابها الجديد على موقع الصور، "إنستجرام"، قائلة: "دعوا الخلق للخالق"، ونشرت أول صورة لها بدون حجاب وعلقت عليها "أنا عدت"، وأيضًا نشرت صورة لها برفقه شقيقتها هنا منذ أيام الطفولة عبر خاصية ستورى.

وقد أكدت حلا شيحا اشتياقها الكبير للوقوف أمام الكاميرا والمشاركة فى تقديم أعمال تحمل مضامين وأفكار تنتصر للإنسانية، وهو الأمر الذى شجعها عليه زوجها، وهى تعيش هذه الأيام حالة إنسانية وفنية مبهجة لقرب عودتها لتقديم ما تحب من أعمال سيكون لها تأثيرها في الوجدان مثل أعمالها السابقة".

واعتزلت هنا شيحة التمثيل منذ 12 عاماً بعد تقديمها فيلم "كامل الأوصاف" عام 2006 مع الفنان عامر منيب، وذلك بعد مشاركتها فى العديد من الأفلام الناجحة منها "السلم والثعبان" و"سحر العيون" و"اللمبى" كما اختارها النجم الكبير عادل إمام فى بطولة فيلم "عريس من جهة أمنية".

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