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محافظ الدقهلية يدعم فكرة "لا لزفة العزال" بهدية

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أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية
الدكتور أحمد شعراوي

إيمان هاني

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أشاد الدكتور أحمد شعراوي محافظ الدقهلية بفكرة "لا لزفة العزال" مشيرًا إلى أنها توفير للنفقات.

وأشار "شعراوي" في مداخلة مع برنامج "مانشيت القرموطي"، المذاع على فضائية "النهار" مع الإعلامي جابر القرموطي، إلى أن مبادرة أخرى كانت قد حدثت في منطقة "أجا" بالمحافظة، وهو يدعم مثل هذه المبادرة.

وأعلن المحافظ عن "هدية الصباحية" للعريس عيد علي عبد العال، هو أول شخص يطبق المبادرة عمليا، في قرية "ميت تمامة" في الدقهلية، تشجيعًا له على هذه المبادرة، ووعده بأن يتم تسليط الضوء على هذه المبادرة.

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