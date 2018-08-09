"النقاب" يثير حالة من الانقسام في بريطانيا

09 أغسطس 2018 - 01:10 م

أجرى موقع "سكاي نيوز" البريطاني، استطلاع رأي حديثا بشأن التصريحات الأخيرة التي أدلي بها وزير خارجية بريطانية الأسبق، بوريس جونسون، عن حظر النقاب، واصفًا المنتقبات بـ"صناديق البريد"، وهو ما أثار غضب المسلمين وكبار الساسة في بريطانيا، موضحًا أن الرأي العام في البلاد يعيش حالة من الانقسام .

وأوضح الموقع، في تقريره، أن الرأي العام في بريطانيا ينقسم حول ما إذا كان بوريس جونسون يتوجب عليه الاعتذار عن تعليقاته حول البرقع أم لا، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته "سكاي داتا".

وأثار مقال لوزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، بشأن ارتداء البرقع غضب مسلمين وساسة في البلاد، ما دفع بمسئولين بارزين إلى مطالبته بتقديم اعتذار رسمي.

وكان جونسون، الذي تنحى عن منصبه الشهر الماضي، كتب مقالا في صحيفة "ديلي تلغراف"، قال فيه إن النساء اللاتي يرتدين البرقع يشبهن "صناديق البريد وسارقي المصارف".

ووفقًا لاستطلاع الرأي، أعتقد أغلبية البريطانيين أن وصف النساء اللاتي يرتدن النقاب بـ "صناديق البريد" و "لصوص البنوك" ليس عنصريا - ولكنهم منقسمون حول ما إذا كان يتوجب على بوريس جونسون الاعتذار أم لا.

وأفاد نسبة 10 إلى 60% من المشاركين في الاستطلاع إنه وصف جونسون ليس عنصريا، في حين يعتقد 33% أن الأمر كذلك.

ومع ذلك، فإن الناس منقسمون حول ما إذا كان وزير الخارجية السابق يجب أن يعتذر عن تصريحاته - حيث يعتقد 45% أنه يجب عليه أن يفعل ذلك، و48% يعتقدون أنه لا ينبغي عليه ذلك.

في المقابل، دعت سلسلة من المحافظين البارزين جونسون إلى الاعتذار، بما في ذلك رئيسة الوزراء ورئيس حزب المحافظين.

وبشأن حظر النقاب في بريطانيا، أيد ما يقرب من 60% من المشاركين في الاستطلاع تفعيل قرار الحظر في المملكة المتحدة ، بينما عارضه 26%.

وأشار الموقع، إلى أن هناك تناقضا صارخا بالنسبة للأعمار حول هذه القضية، فمن 18 إلى 34 عامًا يعتقدون أن جونسون يجب أن يعتذر بنسبة 58% إلى 37%، بينما يعتقد أولئك الذين يبلغون من العمر 55 عامًا أو أكبر أنه لا ينبغي أن يعتذر، وهذا بنسبة 58% إلى 31%.

بينما جاءت المفاجأة في مسقط رأس "جونسون"، إذا انتقد أغلبية المؤيدين لجونسون والذي انتخبوه مرتين رئيسًا للبلدية تصريحاته الأخيرة، قائلين إنه "يجب أن يعتذر بنسبة 51% مقابل 41%".

وقد أجرت "سكاي نيوز" مقابلات مع عينة تمثيلية من 1649 من مشاهدين القناة عبر الرسائل النصية القصيرة في 8 أغسطس 2018.





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