تل أبيب لـ "بي بي سي" : غيّروا هذا العنوان فورا

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هاجمت  وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بسبب ما نشرته عن مقتل سيدة فلسطينية حامل ، جرّاء الغارت الجوية التي شنتها إسرائيل علي قطاع غزة.

وقال إيمانويل نخشون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة على حسابه في تويتر، "بي بي سي هذه شكوى رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية".

وأرفق تغريدته بصورة عن خبر نشرته هيئة الإذاعة البريطانية عنوانه، "غارات جوية إسرائيلية تقتل امرأة حامل وطفلتها".

وأضاف نخشون "هذا العنوان هو تحريف متعمد للواقع ، لقد تم استهداف الإسرائيليين من قبل حماس والجيش الإسرائيلي تحرك لحمايتهم" ، مطالبا : "غيروا العنوان فورا".

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية قد أشارت إلى إعلان وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد إيناس خماش، 23 عاما وحامل، وطفلتها بيان، سنة ونصف السنة، في غارة إسرائيلية على غزة.

يذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية كثيرا ما تشتكي وسائل إعلام دولية خلال تغطياتها للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.


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