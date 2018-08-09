"الليثي" ينهى عقده مع قنوات الحياة بهذا البيان

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مصر

عمرو الليثي

قنوات الحياة

نهاية العقد

وجه الإعلامي عمرو الليثي، رسالة إلى قنوات الحياة، شكرها فيها على الفترة التي قضاها معها، عقب نهاية عقدة معها.

وتابع، قائلا: "إنه سعد كثيرًا بالعمل بها كرئيس لشبكة قنوات الحياة، ومقدم برامج بها على مدار ستة أشهر، منذ إعادة افتتاحها في مارس الماضي، مرورًا بدورة شهر رمضان الكريم".

وقد أكد الليثي، أن تلك الفترة المهمة شاركه فيها بالعمل مجموعة من أمهر الإعلاميين والفنيين والعاملين، وتوجه لهم جميعا بالشكر على النجاح الذي تحقق معهم وبهم، وتمنى الليثي لشبكة قنوات الحياة، والعاملين فيها وإداراتها الجديدة كل توفيق ونجاح.

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