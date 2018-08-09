» طعن أميني شرطة داخل مكتب بريد

09 أغسطس 2018 - 01:35 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من القبض على عامل طعن أميني شرطة، إثر اندلاع مشاجرة بينه وبين موظف بالمكتب لاعتراضه على صرف حوالة بريدية بقيمة 2000 جنيه بأوراق نقدية فئة 10 جنيهات.

وبينت التحريات الأولية أن أمينى الشرطة حاولا تهدئة المتهم إلا أنه تعدى عليهما بالضرب بسلاح أبيض، ما نتج عنه إصابتهما بجروح نافذة.

وردت معلومات للواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، يفيد بإصابة أمينى شرطة داخل مكتب بريد "جهينة"، وانتقل ضباط المباحث وتبين من الفحص إصابة كل من "محمد. ي.ا" 41 سنة، و"بخيت.ذ.م" 37 سنة، أمناء شرطة، بجروح نافذة بالصدر ونقلا لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

وتبين أن أمينى الشرطة تواجدا داخل مكتب البريد لتأمينه حضر "محمود.أ"، عامل، لصرف حوالة بريدية اعترض المتهم على تسليم المبلغ بفئة 10 جنيهات، وألقى المبلغ على الأرض ودارت مشادة كلامية مع موظف البريد وتدخل أميني الشرطة لتهدئة المواطن، إلا أنه رفض احتواء الموقف وخرج من المكتب وعاد مرة أخرى حاملا سلاحا أبيض وتعدى على أميني الشرطة.