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مهاب مميش: 2.13 مليار جنيه أرباح الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

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الفريق مهاب مميش
الفريق مهاب مميش

حنان محمد

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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، عن أن المنطقة الاقتصادية حققت أرباحاً صافية بلغت 2.13 مليار جنيه في العام المالي 2017/ 2018 والمنتهي في يونيو 2018، بنسبة زيادة 64% مقارنة بالعام المالي الماضي 2016/2017 الذي بلغ 1.3 مليار جنيه.

وقال الفريق مميش، إن الإحصائيات الرسمية الأخيرة أظهرت أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحتل المركز الخامس في قائمة الهيئات الاقتصادية الأكثر ربحاً، مشيراً إلى إيرادات الموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية شهدت رواجاً في حركة التداول في العام الماضي، وكذلك نتيجة المشروعات والتعاقدات التي أبرمتها الهيئة منذ نوفمبر الماضي 2017، خاصة بعد توقيع الستة عقود خلال منتدى الشباب في شرم الشيخ.

وأضاف رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن جهود إدارة الهيئة والعاملين بها في اتباع سياسات تسويقية واستثمارية مرنة لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية وآخرها التي تمثلت في توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط، والذي تتضمن شراكات وتمويلات كبرى المؤسسات الدولية.

وفي هذا السياق، أكد الفريق مميش أن المنطقة الاقتصادية بمشروعاتها ستصبح مركزاً عالمياً للتجارة ومنطقة لوجستية ضمن أهم المناطق العالمية، ومن خلال السياسات المتبعة نستهدف دفع الاقتصاد المصري إلى الأمام بحلول 2025 خاصة فيما يتعلق بتطوير الموانئ ودخولها المنافسة العالمية مقارنة بمثيلاتها العالمية.

كذلك توفير فرص عمل لشباب جميع المحافظات وإنشاء مراكز للتدريب الفني والصناعي وخلق مجتمعات عمرانية جديدة لجذب السكان، فضلاً عن اعتماد مشروعات المنطقة الاقتصادية في أغلب مراحله على الشركات والمؤسسات الوطنية مما يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد المحلي واكتساب خبرات وزيادة إمكاناتها المادية.

ولفت الفريق مميش إلى سياسة المنطقة في تشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية لجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي وموارد الدولة من النقد الأجنبي.

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