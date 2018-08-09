» بلاغ من "الهضبة" لسرقة حساب ابنته

09 أغسطس 2018 - 01:39 م

تقدم الفنان عمرو دياب، بدعوى قضائية ضد مجهول سرق حساب ابنته على تطبيق "إنستجرام".

وأشارت مصادر إلى أن "الهضبة" تقدم عبر محاميه الخاص ببلاغ لقسم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على صور وبيانات ابنته، وطلب إثبات الحالة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وسرعة استرداد الحساب وضبط المتهم.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية بمباحث الإنترنت تكثف جهودها للتوصل لهوية المتهم وإلقاء القبض عليه.