خط سكك حديدية يصل بين القاهرة وجنوب أفريقيا

09 أغسطس 2018 - 01:50 م

أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي غيّر نظرته لأفريقيا في الفترة الأخيرة، وكانت أهم نتائج هذا التغير هو حصول مصر علي مقعد غير دائم في منظمة الأمم المتحدة.

وأضاف "عبده"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع علي "الفضائية المصرية الأولي" اليوم، الخميس، أن العلاقات المصرية الأفريقية تحتم علي مصر تحسين وتطوير العلاقلات مع باقي دول القارة السمراء، مضيفًا أن الصين كل عامين تنظم مؤتمرًا للتعاون والتبادل التجاري مع دول أفريقيا وكذلك اليابان وحاليًا تركيا.

وتابع الخبير الاقتصادي: أنه بعد احتواء عبد الناصر لأفريقيا قديمًا كانت أول الداعمين لمصر ضد العدوان الإسرائيلي ودعمت حق مصر في الأمم المتحدة، وقطعت علاقتها مع إسرائيل.