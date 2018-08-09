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"ليلة هنا وسرور" يتخطى الـ33 مليون جنيه

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ليلة هنا وسرور
ليلة هنا وسرور

محمد الخرو

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محمد امام

ياسمين صبري

ليلة هنا وسرور

تخطي فيلم "ليلة هنا وسرور" بطولة النجم محمد أمام والفنانة ياسمين صبري حاجر الـ33 مليون جنيه فى شباك التذاكر.

وحصل الفيلم علي إشادة جماهيرية واسعة إضافة إلى إشادة النقاد الفنين، وذلك منذ أن طرح فى دور العرض السينمائى بموسم أفلام عيد الفطر الماضى.

ومن المتوقع أن يواصل زيادة إيراداته خلال الفترة المقبلة، نظرًا لقوة الفيلم وتألق محمد إمام من حيث الأداء التمثيلى والصورة وخلافه.

"ليلة هنا وسرور" تدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن، حول رجل أعمال يدعى "سرور"، وحبيبته وتدعى "هنا" وهى الفنانة ياسمين صبرى، ويقع فى يد عصابة ما، ويضطر للهرب، ويلتقى رئيس العصابة والذى يجسده الفنان فاروق الفيشاوى، وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث.

وفيلم "ليلة هنا وسرور"، إنتاج شركة سينرجى، للمنتج تامر مرسى، من بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى.


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