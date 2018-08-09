خبيران عظام وصرع أطفال بالجلاء والحلمية العسكري

محمد الخرو
يستضيف مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة خبيرة أمراض الصرع والعصبية للأطفال بإنجلترا الدكتورة أركانا دورسيكير فى الفترة من 25 أغسطس حتى 4 سبتمبر القادم.
كما تستضيف مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل خبير جراحة العظام بإنجلترا الدكتور وجيه موسى فى الفترة من 25 حتى 30 أغسطس الحالى، وتستقبل المستشفيات حالياً الحالات التى ترغب فى العرض على الخبيرين من المدنيين والعسكريين طوال أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة.
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