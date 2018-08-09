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مصادرة 528 زجاجة مشروبات كحولية فاسدة بحلوان

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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين بالقاهرة، من مصادرة 528 زجاجة مشروبات كحولية مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص في حدائق حلوان.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة مفادها أن "مدحت ط ص ع" صاحب مخزن مشروبات كحولية كائن بمنطقة حدائق حلوان، يدير المخزن بدون ترخيص ويحوز مشروبات كحولية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وباستهدافه بالمخزن ملكه أمكن ضبطه، وعثر بداخله على كمية من المشروبات الكحولية بإجمالي 528 زجاجة مختلفة الأنواع والأحجام، و1100 جنيه، و2 هاتف محمول، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.


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