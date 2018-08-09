"الشحات" يواجه فريق "كوبر" الليلة

09 أغسطس 2018 - 02:29 م

يلتقي فريق العين الإماراتي المحترف بين صفوفه اللاعب حسين الشحات نجم منتخب مصر في تمام السادسة من مساء اليوم الخميس مع أوزبكستان الذي يتولي تدريبه الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق في لقاء ودي بين الفريقين على هامش معسكر الإعداد الذي يخوضه الفريق العيناوى حاليًا فى سلوفينيا استعداداً للموسم الجديد.

وتعد مباراة اليوم هى الثالثة لفريق العين على هامش معسكر الإعداد حيث سبق وأن خسر أمام ناديا انتر زابرستش وفارازين الكرواتيين بنتيجة 0 – 3، و 1 -2 على الترتيب.

ويستعد العين لمواجهة الوحدة يوم 25 أغسطس الجارى بملعب "السلام" فى القاهرة، ببطولة كأس السوبر الاماراتى.

يذكر أن العين ودع منافسات البطولة العربية من دور الـ 32 أمام وفاق سطيف الجزائري.