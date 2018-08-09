» سيدة تطعن طفلها بقصد تأديبه بالإسكندرية

09 أغسطس 2018 - 02:31 م

أقدمت سيدة على طعن طفلها 7 سنوات بقطعة زجاج بقصد تأديبه بمنطقة محرم بك بالإسكندرية.

وردت معلومات للواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بوصول الطفل "م.م.ف."، 7 أعوام، مقيم شارع القمر، بدائرة القسم، مصابًا بجرح طعني نافذ بالصدر من الجهة اليسرى "حالته مستقرة".

وبسؤال والده "م.ف.ا." 38 عاما، بائع خردة، ومقيم بذات العنوان قرر بقيام والدة الطفل "ز.ا.ع."،، 30 عاما، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، بالتعدي عليه بالضرب مستخدمة قطعة من الزجاج بقصد تأديبه محدثة إصابته.

وبمواجهة المتهمة اعترفت بالواقعة، وحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.