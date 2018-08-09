غياب الشهود فى محاكمة متهمي "التخابر مع حماس"

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استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، مُحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس" .

وبدأت وقائع الجلسة بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم وايداعهم قفص الاتهام واستمعت المحكمة إلى النيابة العامة التي قدمت ما يفيد إعلان كل من الشاهد الخامس محمد عثمان والشاهد السادس النقيب أحمد فاروق، وقررت النيابة عدم حضور أى من الشاهدين.

وقدم ممثل النيابة العامة كتاب اللجنة المشكلة من محكمة جنوب القاهرة لترجمة المستندات المحرزة فى القضية بأجمالى عدد 575 ورقة، وقد أشار الكتاب إلى أن اللجنة مشكلة من نيفين سامى محمد رئيس اللجنة، ورأفت محمد المهدى، وشيرين عبد المحسن، وقد تبين بعد الفرز وجود مستندات مكررة باللغة الإنجليزية ومستندات باللغة العربية، وتم تصنيف المستندات حسب السنوات منذ عام 2006 حتى عام 2013.

وقد ورد مع الكتاب مظروفين الأول كبير الحجم، دون عليه من أعوام من 2006 وحتى 2013، وقد ورد مفتوح وبداخله 7 ملفات، دون على كل منها عدد الأوراق التى بداخله وسنة الفحص، والمظروف الثانى دون عليه عام 2010، وهو مغلق بشريط لاصق شفاف، وبفضة تبن بداخله ملف دون عليه بداخله 120 ورقة باللغة الإنجليزية و188 ورقة باللغة العربية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.


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