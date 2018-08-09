أرملة القذافي تحرك شكوى أممية لإطلاق سراح "الساعدي"

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تقدمت صفية فركاش أرملة الزعيم الراحل معمر القذافي بشكوى أمام الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للمفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، ضد المسئولين عن السجن الذي يتواجد به ابنها الساعدي معمّر القذافي، وذلك بعد رفضهم الإفراج عنه رغم الحكم  ببراءته.

ووفق تصريحات صحفية أدلي بها محامي عائلة القذافي، خالد الزايدي، فإن الساعدي القذافي، محتجز تعسفيًا لأسباب غير معلومة، رغم صدور حكم قضائي ببراءته من التهم المنسوبة إليه مطلع شهر أبريل الماضي، والتي خضع للمحاكمة بموجبها خلال السنوات الماضية، بحسب العربية نت.

وأضاف أن ما دفعه إلى رفع شكوى صحبة المحامي الفرنسي "فابيان بيريز" هو تكليف من والدته صفيّة فركاش، إلى مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وكشف الزايدي عن تدهور الحالة الصحيّة للساعدي القذافي داخل السجن، مضيفاً أن الفريق الطبّي المكلف بالسجناء، أكد أن نجل القذافي يعاني من أمراض خطيرة، تستوجب إجراء عمليات جراحية.

يأتي هذا بعدما قررت لجنة العقوبات الأممية المفروضة على ليبيا رفع الحظر عن سفر زوجة  معمر القذافي في منتصف يوليو الماضي.

وقال كارل سكاو، رئيس لجنة العقوبات الأممية المفروضة على ليبيا وقتها إن اللجنة قبلت رفع الحظر عن سفر صفية فركاش وتعمل أيضًا على رفع الحظر عن ابنتها عائشة.

وكانت أرملة القذافي تقيم في العاصمة المصرية القاهرة منذ صيف 2014 بعد أن لجأت بصحبة ثلاثة من أبناء القذافي في أغسطس 2011 إلى الجزائر بعد سقوط نظام القذافي.

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