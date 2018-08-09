  • الخميس 09 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر04:02 م
بحث متقدم
حريق مركب

قتيل واصابات في حريق مركب نيلي بالمنصورة

مطالبه بتحقيق وإقرارذمة مالية لصحفيين بالإسكندريه بقضية سعاد الخولى

مفاجآت فى محاكمة " الخولى"

مستشار مرسي يصف" معصوم" بلفظ خارج

مستشار مرسى يصف "معصوم" بلفظ خارج

خديجة الشاطر تروى كواليس زيارتها لوالدها فى "العقرب"

شاهد.. "خديجة الشاطر" توجه رسالة لـ"حلا شيحة"

أرملة القذافي تحرك شكوي أممية لإطلاق سراح " الساعدي"

أرملة القذافي تحرك شكوى أممية لإطلاق سراح "الساعدي"

شركات الأدوية ودويتشه بنك ترفع الأسهم الأوروبية

ناقوس الخطر يدق باب الاقتصاد الأوروبي تعرف على السبب

بثينة كامل تكشف مفاجأة عن " حلمي البلك"

بثينة كامل تكشف مفاجأة عن "حلمي البلك"

حلا

أول تعليق لـ"حلا شيحة" بعد عودتها للتمثيل

تل أبيب لـ "بي بي سي" : غيّروا هذا العنوان فورا

تل أبيب لـ "بي بي سي" : غيّروا هذا العنوان فورا

عمرو الليثي

"الليثي" ينهى عقده مع قنوات الحياة بهذا البيان

مستشار مرسى يصف "معصوم" بلفظ خارج

الحياة السياسية

مستشار مرسي يصف" معصوم" بلفظ خارج
مستشار مرسي يصف" معصوم" بلفظ خارج

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

لفظ إباحي من سما المصري لـ «أبو ريدة» و«عبدالغني»

#

"مصطفى يونس" يصف الإخوان بلفظ خارج

#

ناقد فنى: روايات "محفوظ" مليئة بالبطلجة

#

عمرو أديب يصف نساء "الإخوان" بلفظ خارج

إطلاق سراح

نجلها

صفية فركاش

دعوي أممية

الساعدي

شن أحمد عبد العزيز المستشار الإعلامي للرئيس الأسبق محمد مرسي هجومًا على السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق.

وأضاف مستشار مرسي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": استمعت إلى حوارين للسفير معصوم مرزوق، أولهما على قناة "الجزيرة مباشر"، وثانيهما على قناة "مكملين" المحسوبة علي الإخوان، والتي تبث من تركيا.

وأشار في حديثه إلى أنني استمتعت كثيرًا بأسلوب السفير معصوم، فعبارته عذبة سلسلة، ولغته سليمة راقية، تكلم بكل احترام عن مخالفيه، كان حاضر الذهن، وكان هادئا هدوءا يُحسد عليه، ولا أريد أن أقول أنه كان (باردًا) جدًا.

ووصف مستشار مرسي السفر معصوم بلفظ خارج وأنه في حواره كان بيتعلم "الحلاقة" في رأس الوطن.

كما استنكر خروج معصوم ومشاركته في 30 يونيو قائلاً: خلاصة ما خرجت به من حوارَيْ سعادة السفير، أنه وغيره ممن قادوا مشهد 30 يونيو، كانوا بيتعلموا (الحلاقة) في رأس الوطن (اليتيم)، بحسب وصفه.

واختتم حديثه قائلاً: ترقبوا سعادة السفير القادم بقوة.. فقد تعلم ـ في سن السبعين ـ الحلاقة في رأس الوطن اليتيم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مستشار مرسى يصف "معصوم" بلفظ خارج
» حنان ترك تحذف صورها من على إنستجرام
» تأجيل محاكمة مرسى فى التخابر مع حماس
» سيدة تطعن طفلها بقصد تأديبه بالإسكندرية
» مصادرة 528 زجاجة مشروبات كحولية فاسدة بحلوان
» بلاغ من "الهضبة" لسرقة حساب ابنته
» جبريل عن خلع "شيحة" للحجاب: اللهم ثبتنا
» طعن أميني شرطة داخل مكتب بريد
» يجبرشقيقته علي مغادرة المنزل بطريقة وحشية
» مفاجأة لـ"السعيد" و"عبد الشافي" من الأهلي السعودي
» "أرامكو" تستحوذ على مشروع ضخم بـ3 مليارات يورو

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:49 م

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال