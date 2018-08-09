» مستشار مرسي يصف "معصوم" بلفظ خارج

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الساعدي

شن أحمد عبد العزيز المستشار الإعلامي للرئيس الأسبق محمد مرسي هجومًا على السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق.

وأضاف مستشار مرسي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": استمعت إلى حوارين للسفير معصوم مرزوق، أولهما على قناة "الجزيرة مباشر"، وثانيهما على قناة "مكملين" المحسوبة علي الإخوان، والتي تبث من تركيا.

وأشار في حديثه إلى أنني استمتعت كثيرًا بأسلوب السفير معصوم، فعبارته عذبة سلسلة، ولغته سليمة راقية، تكلم بكل احترام عن مخالفيه، كان حاضر الذهن، وكان هادئا هدوءا يُحسد عليه، ولا أريد أن أقول أنه كان (باردًا) جدًا.

ووصف مستشار مرسي السفر معصوم بلفظ خارج وأنه في حواره كان بيتعلم "الحلاقة" في رأس الوطن.

كما استنكر خروج معصوم ومشاركته في 30 يونيو قائلاً: خلاصة ما خرجت به من حوارَيْ سعادة السفير، أنه وغيره ممن قادوا مشهد 30 يونيو، كانوا بيتعلموا (الحلاقة) في رأس الوطن (اليتيم)، بحسب وصفه.

واختتم حديثه قائلاً: ترقبوا سعادة السفير القادم بقوة.. فقد تعلم ـ في سن السبعين ـ الحلاقة في رأس الوطن اليتيم.

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