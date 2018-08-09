قتيل وإصابات في حريق مركب نيلي بالمنصورة

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لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون في حريق شب في مركب نيلي في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم، إثر حدوث تسريب غاز «الفريون» وماس كهربائي.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، يفيد بنشوب حريق في مركب «نيلي بيراميزا» بالقرب من جامعة المنصورة.

وانتقل لمكان الحادث اللواء محمد شرباش، مدير المباحث، والعميد حسام الجداوي، مأمور قسم أول المنصورة وقوات الحماية المدنية والإطفاء و9 سيارات إسعاف، وتمكنوا من إخماد الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده لباقي طوابق المركب.

وقال مصدر طبي إنه لا يزال يتم حصر الضحايا والمصابين في الحادث. 


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