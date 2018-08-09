صلاح ينافس «ميسي ورونالدو» على الأفضل بالشامبيونزليج

09 أغسطس 2018 - 04:33 م

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المرشحين لجوائز الأفضل في دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج"، للموسم الماضي 2017-2018 الذي حقق فيه ريال مدريد اللقب للمرة الـ13 في تاريخه بفوزه على ليفربول في النهائي 3-1، الذي أقيم بكييف الأوكرانية.

وجاء محمد صلاح، لاعب ليفربول، ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل مهاجم مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، رغم خروج البلاوجرانا من الدور ربع نهائي للبطولة أمام روما الإيطالي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

يدخل الفرعون المصري في المنافسة على هذه الجائزة بعدما قاد فريقه للدور النهائي، خاصة بفضل أهدافه ومساهماته مع ثنائي هجوم الريدز، البرازيلي روبرتو فيرمينو، والسنغالي ساديو ماني، فيما ينافس رونالدو على الجائزة بعدما قاد الفريق الملكي للتتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي وذلك قبل أن يقرر اللاعب الرحيل إلى صفوف السيد العجوز في الميركاتو الصيفي الحالي في صفقة تمت بمبلغ 105 مليون يورو.

ويتنافس على الأفضل في خط الوسط، البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وثنائي ريال مدريد، الألماني توني كروس، والكرواتي لوكا مودريتش، فيما انحصرت جائزة أفضل مدافع على ثلاثي الفريق الملكي، البرازيلي مارسيلو والإسباني سيرخيو راموس والفرنسي رافاييل فاران.

كما ترشح كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد لجائزة أفضل حارس مرمى ليدخل في منافسة مع المخضرم جيانلويجي بوفون، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي. والبرازيلي أليسون بيكر، حارس ليفربول الإنجليزي، ولعب بوفون وبيكر في يوفنتوس وروما الموسم الماضي قبل أن ينتقلا في الصيف الحالي إلى باريس سان جيرمان وليفربول على الترتيب، ويعلن الاتحاد الأوروبي الفائزين بالجوائز يوم 30 أغسطس.