مصر تستورد قمامة بـ5 مليارات جنيه في 4 أشهر

09 أغسطس 2018 - 04:52 م

وجهت النائبة شيرين فراج، طلب إحاطة، إلى رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، ووزراء "التنمية المحلية، والبيئة، والصناعة"، بشأن زيادة فاتورة استيراد مصر للمخلفات.

وأشارت إلى أن مصر استوردت نفايات ومخالفات بقيمة إجمالية "5 مليارات جنيه" في الفترة من 1 يناير وحتى 30 أبريل 2018 بزيادة 700 مليون جنيه تمثل نسبة 20% عن نفس الفترة من العام الماضي، والذى بلغ 4،33 مليار جنيه فى الفترة من أبريل 2017.

وقالت "فراج"، فى بيان اليوم، إنها أثارت مشكلة القمامة وسوء إدارتها والكارثة البيئية الجسيمة والتلوث الناتج عنها، بالإضافة إلى إهدار تلك الثروة التى لو أُحسن استغلالها، لعادت بالنفع الاقتصادى والاجتماعى والصحى والبيئى، ولكن للأسف قامت الحكومة بالتسويف والمماطلة وعدم الرغبة فى الحل من خلال إيقافها للأفكار الجادة لحل المشكلة جذريا.

وتابعت: "وظهر السبب جليا من خلال ما تبين من فاتورة استيراد النفايات، لصالح من تترك القمامة فى الشوارع ومدافن للقمامة تبث سمومها ليل نهار للمواطنين تحت سمع و بصر وزاره البيئة، ولصالح من أيضاً تدفع تلك الفاتورة الاستيرادية فى زمن تحتاج فيه مصر إلى العملة الصعبة وتترك القمامة فى الشوارع".

واستطردت: "هناك دول استطاعت أن تجعل من تدوير المخلفات صناعة ودخلاً قوميًا، وفي مصر يتقاعس مسؤولو البيئة والتنمية المحلية عن القيام بدورهم"، متساءلة: "إلى متى ستستمر مهزلة القمامة وإهدار المال العام؟".