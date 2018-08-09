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رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى بالقليوبية

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المجلس التنفيذي
المجلس التنفيذي

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وجه اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحي المبارك وتحديد الإجازات للأجهزة التنفيذية وإقامة غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ والتنسيق مع الأمن والمرور لتأمين المنشآت الحيوية والمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة وتيسير الحركة المرورية.

كما كلف المحافظ، مديرية الطب البيطري والصحة، بالمرور على المجازر والاهتمام بنظافتها والتأكيد على سلامة الصرف الصحي بها وفتح المجازر بالمجان والاهتمام برفع مخلفات الذبيح أول بأول بالمراكز والمدن والأحياء، كما وجه مدير مديرية الصحة برفع حالة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف وإدارة الحماية المدنية على مستوى المحافظة مع التأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية وتنفيذ خطة انتشار عربات الإسعاف وتكليف الجهاز التنفيذي بمتابعة مواقف السيارات (النقل العام/ السرفيس/ نقل الركاب/ الأجرة) لعدم استغلال المواطنين والتنسيق مع الجهات الأمنية نحو اتخاذ اللازم لتأمين ساحات صلاة العيد وتعقيمها بواسطة أفراد الحماية المدنية والمباحث وتكليف إدارة التموين بالتأكيد على توفير المقررات التموينية وكذا البترولية والمحروقات وشن حملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أي مخالفات وفتح منافذ جديدة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بجميع مراكز ومدن المحافظة للتيسير على المواطنين.

كما أمر عشماوي، بتشكيل لجان من المحافظة وممثلين من وزارة الري وشرطة المسطحات المائية/ النهرية/ البحرية للمرور على كافة المراسي والعائمات بأنواعها من حيث التراخيص والسلامة الإنشائية والتحميل ووضع لافتات تحذيرية بأماكن الاستحمام بالنيل - الرياحات – الترع والتنسيق مع شركة المياه للتأكيد على توافر نوبتجيات شبكات المياه والصرف الصحي لمواجهة أي أعطال وتكليف السادة رؤساء المدن والمراكز بالتصدي لكافة أشكال الإشغالات المخالفة وعدم السماح باستغلال الشوارع وحرمان المواطنين من حقهم في السير الآمن  بها.

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