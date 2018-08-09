رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى بالقليوبية

كما كلف المحافظ، مديرية الطب البيطري والصحة، بالمرور على المجازر والاهتمام بنظافتها والتأكيد على سلامة الصرف الصحي بها وفتح المجازر بالمجان والاهتمام برفع مخلفات الذبيح أول بأول بالمراكز والمدن والأحياء، كما وجه مدير مديرية الصحة برفع حالة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف وإدارة الحماية المدنية على مستوى المحافظة مع التأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية وتنفيذ خطة انتشار عربات الإسعاف وتكليف الجهاز التنفيذي بمتابعة مواقف السيارات (النقل العام/ السرفيس/ نقل الركاب/ الأجرة) لعدم استغلال المواطنين والتنسيق مع الجهات الأمنية نحو اتخاذ اللازم لتأمين ساحات صلاة العيد وتعقيمها بواسطة أفراد الحماية المدنية والمباحث وتكليف إدارة التموين بالتأكيد على توفير المقررات التموينية وكذا البترولية والمحروقات وشن حملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أي مخالفات وفتح منافذ جديدة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بجميع مراكز ومدن المحافظة للتيسير على المواطنين.