حلا شيحا ترد على مهاجميها بطريقتها

09 أغسطس 2018 - 05:06 م

حالة من الجدل أثارتها الفنانة حلا شيحا بعد قرارها بالعودة إلى التمثيل والتخلي عن الحجاب والنقاب، بعد 12 عامًا من الاعتزال والإلتزام الديني.

وتباينت أراء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد لقراها ورافض لذلك- داعين لها بالهداية والعودة للإلتزام- وهو الفريق الأخير، كما لم تسلم «شيحا» من الهجوم العنيف عليها من قبل البعض.

وعلى الرغم من تصدر هاشتاج باسمها موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلا انها لم تخرج للتعليق على كل ذلك، لتفاجئ الجميع اليوم بنشر صورة لها عبر حسابها على «إنستجرام» وهي جالسة بغير الحجاب وتضع قدمًا على أخرى، كما قامت بتغيير حالتها وكتبت« دع الخلق للخالق».

وكانت الفنانة حلا شيحا، قررت العودة للتمثيل مرة أخرى بعد قرارها بإعتزالها الفن خلال السنوات الماضية واتدائها الحجاب ثم قرارها بارتداء النقاب لفترة طويلة.

وأكدت الفنانة حلا شيحا في بيان صحفي: «اشتياقها الكبير للوقوف امام الكاميرا والمشاركة في تقديم اعمال تحمل مضامين وافكار تنتصر للانسانية وهو الامر الذي شجعها عليه زوجها وهي تعيش هذه الايام حاله إنسانية وفنية مبهجة لقرب عودتها لتقديم ما تحب من اعمال سيكون لها تأثيرها في الوجدان مثل أعمالها السابقة».

وكانت حلا قدمت قبل ابتعادها قامت ببطولة عدد من الافلام الناجحة منها السلم والثعبان وسحر العيون واللمبي كما اختارها النجم الكبير عادل امام في بطولة فيلم عريس من جهة أمنية.



