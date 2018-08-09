موانئ البحر الأحمر تحذر شركات السياحة المخالفة

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قبلي وبحري

صور تكدس الركاب
صور تكدس الركاب

حسن حمدان

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تحذر

العشوائي

تكدس

موانى البحرالأحمر.

حذرت هيئة موانئ البحر الأحمر الشركات السياحية الناقلة لعمالة خدمة الحجاج بميناء سفاجا من الحجز العشوائي للركاب و تأخر بعض الشركات فى استخراج تصاريح العمل مما أدى لعدم تمكن الركاب من السفر و تواجدهم أمام بوابة الميناء.

وعلى الفور وجه رئيس الهيئة بالتنسيق مع إدارة شرطة الميناء لاستخراج تصاريح عمل للركاب الغير حاصلين عليها واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكدس الركاب و إلزام الشركات السياحية بنقل الركاب لقرية خدمة الركاب مباشرة حتى ميعاد سفر العبارة وعدم السماح بتواجدهم امام بوابة الميناء مع الالتزام بمواعيد الوصول والسفر.

كما تم تنسيق مع إدارة مرور سفاجا لتعيين خدمة مرورية للتأكد من التزام سائقى الأتوبيسات والميكروباصات بنقل الركاب لقرية خدمة الركاب وعدم السماح بنزولهم فى أماكن أخرى بالمدينة بالتزامن مع المرور أمام بوابات الميناء لمنع نزول الركاب وتوجيههم للقرية مباشرة وتخصيص عدد ( 2 ) أتوبيس للتواجد بصفة دائمة أمام بوابات الميناء لنقل الركاب للقرية.

على جانب آخر تم تجهيز قرية خدمة الركاب لاستقبال الأعداد المتزايدة من الركاب على مدار اليوم و تزويدها بأعداد مناسبة من عاملي النظافة والأمن وتوفير سيارة إسعاف إضافية وطقم من الأطباء والممرضين للتعامل مع الحالات الحرجة وعمل صيانة لدورات المياه والصالات ووضع لائحة أسعار للخدمات والمأكولات والمشروبات بالكافتيريات منعًا لاستغلال الركاب.
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