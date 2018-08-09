الأزهر على خط النار.. قوافل دينية بالمناطق الحدودية الملتهبة

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قوافل أزهرية
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قوافل

الأزهر

البحوث الإسلامية

المناطق الحدودية

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، أنه سيتم توجيه 6 قوافل أسبوعيًا إلى مختلف المناطق الحدودية والنائية، بالإضافة إلى القوافل التي يتم توجيهها إلى محافظات الجمهورية المختلفة.

وقال إن ذلك يأتي في إطار خطته الإستراتيجية التي أعلن عنها في وقت سابق، وتشمل العديد من المحاور المهمة التي ترتبط بواقع الناس وتعالج المشكلات المجتمعية وتكثف من الجوانب التوعوية وتدعم جانب الانتماء للوطن.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن "تكثيف القوافل في التوقيت الحالي وخاصة ما يتم توجيهه منها إلى المناطق الحدودية، ضرورة ومهمة وطنية تفرضها التحديات الحالية، لأجل مواجهة قوية تقضي على الأفكار المنحرفة والمضللة بالتوازي مع جهود القوات المسلحة وقوات الشرطة في مواجهتها للجماعات الإرهابية".

وأشار عفيفي إلى أن "القوافل تتناول في برامجها العديد من الموضوعات الحيوية والمهمة كتلك التي ترتبط بالمشكلات الاجتماعية التي تهدد استقرار الأسر في المجتمع، فضلاً عن الموضوعات المتعلقة بدعم الانتماء الوطني، واستعادة منظومة القيم الأخلاقية للمجتمع، بما يضمن تحقيق الأمن المجتمعي وتعايش الناس في حب وسلام، بالإضافة إلى تركيزها أيضًا على المخاطر التي تهدد المجتمع كالشائعات وخطرها على الدولة والبناء والتنمية وكيفية مواجهتها والتصدي لها".

وفي هذا الإطار، أطلق المجمع اليوم ثلاثة قوافل توعوية إلى محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح وأبو سمبل بمحافظة أسوان، حيث تستمر فعاليات هذه القوافل حتى الأسبوع القادم بمشاركة كوادر متميزة من وعاظ الأزهر.


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