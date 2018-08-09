إسرائيل تستهدف مبنى الجالية المصرية بغزة

09 أغسطس 2018 - 06:03 م

استهدف الطيران الحربي التابع للاحتلال الإسرائيلي، مبنى يحمل علم مصر بقطاع غزة، ويُعتقد أنه مبنى سعيد المسحال الثقافي، والذي دمرته كليًا صواريخ الطائرات غرب مدينة غزة، وأدى لوقوع إصابات.



وسبق القصف إطلاق طائرات الاستطلاع 7 صواريخ على المبنى الأمر الذي أثار حالة من الذعر بين السكان المحيطين بالمبنى القريب من ساحل غزة واضطروا لإخلاء المنطقة.

من جانبه نشر إعلامي إسرائيل عبر صفحته على «تويتر»، صورة من تدمير المبنى وعليه علم مصر معلقًا عليه قائلًا: «إن صورة العلم المصري في المبنى المدمر والذي تم تدميره في غزة هي انعكاس لحالة الجهود المصرية لتهدئة الأعمال في هذه المرحلة.. لكن الليلة ما زالت طويلة».

فيما قال الإعلامي الفلسطيني محمد سعيد نشوان، إن المبنى كان يحتوي على طابق للجالية المصرية والمركز الثقافي المصري، وكتب عبر صفحته :" الإحتلال قبل قليل يدمر مبنى من 6 طوابق يوجد فيه مكتب للجالية المصرية والمركز الثقافي المصري في الطابق الرابع.... هذا المركز يعادل السفارة المصرية !! ماذا يقصد الإحتلال بهذا القصف ؟ هل هى رسالة تهديد للوسيط المصري!!".

وتواصل طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلى تصعيدها العسكري باستهداف مواقع المقاومة الفلسطينية، واستهداف الأراضى الزراعية ومنازل المدنيين فى شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، وشنت طائرات حربية إسرائيلية عشرات الغارات الجوية على أهداف متفرقة فى غزة.

وقالت تقارير إعلامية فلسطينية، إن طائرة حربية إسرائيلية أطلقت صباح اليوم، الخميس، صاروخين على الأقل باتجاه موقع عسكري يتبع لكتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس جنوب قطاع غزة.







