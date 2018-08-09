تترك حفل زفافها وتهرب.. والسبب غريب!

09 أغسطس 2018 - 06:10 م

في حادثة طريفة وغريبة جدت خلال الأيام الماضية، أقدمت عروس تونسية على ترك حفل زفافها والهروب لسبب غريب مما استوجب تدخل رجال الشرطة.

وذكر موقع «نسمة» التونسي، أن القصة تمثلت في نشوب خلاف بين العروسين أثناء حفل الزفاف، وذلك بعد اكتشافها لقيام زوجها بعدم التعهد بشراء المصاغ الذي تم الاتفاق بينهما.

وعندها قامت العروس بشتم عريسها وترك حفل الزفاف والفرار.

وقد قام الزوج بتقديم شكوى العروس في قسم الحرس الوطني بمدينة المنيهلة في ولاية أريانا شمالي غرب العاصمة تونس، والاستنجاد بهم لإيجاد الزوجة الهاربة.