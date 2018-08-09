  • الخميس 09 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر07:28 م
بحث متقدم
عمرو أديب

«أديب»يرد على ابنة«الشاطر»:يا سيدتي العزيزة «مرسي» أهم

حلا شيحا

هل تستجيب «حلا شيحة» لنداء ابنة «خيرت الشاطر»؟

المبنى الذي تم استهدافه

إسرائيل تستهدف مبنى الجالية المصرية بغزة

قوافل أزهرية

الأزهر على خط النار.. قوافل دينية بالمناطق الحدودية الملتهبة

الجاسوس علي العطفي

قصة جاسوس إسرائيلي في قصر الرئيس

حلا شيحا

حلا شيحا ترد على مهاجميها بطريقتها

قمامة "أرشيفية"

مصر تستورد قمامة بـ5 مليارات جنيه في 4 أشهر

البنك المركزي المصري

حقيقة الحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية

صلاح وميسي ورونالدو

صلاح ينافس «ميسي ورونالدو» على الأفضل بالشامبيونزليج

عمر الشريف وفاتن حمامة

فنانون يتخلون عن ديانتهم من أجل الزواج

تشكيلة الفريق الأغلى تشتعل بـ 1.1 مليار يورو

الرياضة

أغلى لاعبي العالم
أغلى لاعبي العالم

وكالات

أخبار متعلقة
#

"السيسى هو الأب الروحي لقناة السويس الجديدة"

#

مميش: توجيهات رئاسية صارمة بشأن هذا الأمر

#

بالأرقام.. "الريال" يطلب مبلغا خياليا لبيع "مودريتش"

#

منظمة الصحة العالمية: التبغ يقتل 3 ملايين سنويًا

برشلونة

ريال مدريد

نيمار

اغلى فريق

انضم الحارس الإسباني لفريق البلوز، كيبا أريسابالاغا، إلى تشكيلة "الأغلى" في كرة القدم، بعدما أصبح أغلى حارس مرمى عقب انتقاله من أتلتيك بلباو الإسباني لتشلسي الإنجليزي الأربعاء، مقابل 80 مليون يورو.

ووصل مجموع قيمة انتقال كل اللاعبين في "التشكيلة الأغلى" إلى 1.1 مليار يورو.

وسيطرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على التشكيلة الأغلى في كرة القدم، بتواجد 6 لاعبين، بجانب 3 من الدوري الإسباني، ولاعبين من الدوري الفرنسي.

ويعد النجم البرازيلى نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الأغلى في تاريخ كرة القدم بقيمة 222 مليون يورو.

وفيما يلي تشكيلة "الفريق الأغلى" في العالم:

حراسة المرمى:

الإسباني كيبا أريسابالاغا

(انتقل من أتلتيك بلباو لتشلسي مقابل 80 مليون يورو)

الدفاع:

الهولندي فيرجيل فان دايك

(انتقل من ساوثهامبتون لليفربول مقابل 84.5 مليون يورو)

الفرنسي أيميريك لابورت

(انتقل من أتلتيك بلباو لمانشستر سيتي مقابل 65.2 مليون يورو)

الفرنسي بينجامين ميندي

(انتقل من موناكو لمانشستر سيتي مقابل 58 مليون يورو)

الإنجليزي كايل ووكر

(انتقل من توتنهام لمانشستر سيتي مقابل 57 مليون يورو)

الوسط:

البرازيلي فيليب كوتينيو

(انتقل من ليفربول لبرشلونة مقابل 120 مليون يورو)

الفرنسي بول بوغبا

(انتقل من يوفنتوس لمانشستر يونايتد مقابل 105 مليون يورو)

الكولومبي خاميس رودريغيز

(انتقل من موناكو لريال مدريد مقابل 76 مليون يورو)

الهجوم:

البرازيلي نيمار

(انتقل من برشلونة لباريس سان جرمان مقابل 222 مليون يورو)

الفرنسي كيليان مبابي

(انتقل من موناكو لباريس سان جرمان مقابل 135 مليون يورو)

الفرنسي عثمان ديمبيلي

(انتقل من بوروسيا دورتموند لبرشلونة مقابل 105 مليون يورو)


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "الديون" تؤجل زفاف أميرة يابانية
» حقيقة العروض الإسبانية والإيطالية لناصر ماهر
» مسئول كندي سابق لرئيس الوزراء: عليك الذهاب للسعودية
» تشكيلة الفريق الأغلى تشتعل بـ 1.1 مليار يورو
» فيديو.. هروب مراسل إسرائيلي بعد سماعه صافرات الإنذار
» موانئ البحر الأحمر تحذر شركات السياحة المخالفة
» بعد تصريحات "البرقع".. الحزب الحاكم ببريطانيا يحقق مع "جونسون"
» أغنى رجل في بريطانيا يهجرها إلى موناكو
» قتيل وإصابات في حريق مركب نيلي بالمنصورة
» صلاح ينافس «ميسي ورونالدو» على الأفضل بالشامبيونزليج
» رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى بالقليوبية

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عشاء

    08:19 م

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال