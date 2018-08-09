» حقيقة العروض الإسبانية والإيطالية لناصر ماهر

09 أغسطس 2018 - 06:41 م

كشفت إدارة النادي الأهلي ، اليوم الخميس، عن حقيقة وجود عروض من أندية أوروبية لضم الموهبة الصاعد ناصر ماهر من "القلعة الحمراء".

ونفى المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محمد يوسف وصول أي عروض أوروبية بشكل رسمي للاعب فريق الشباب في الفترة الحالية.

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" أفادت بأن أودينيزي الإيطالي وفياريال الإسباني يتسابقان للظفر بخدمات ماهر الذي قدم أداء لافتا الموسم الماضي، خلال إعارته إلى نادي سموحة الذي وصل معه إلى نهائي مسابقة الكأس.

ونقل موقع النادي الرسمي عن يوسف قوله "إن لجنة الكرة بالأهلي لا تناقش إلا العروض الرسمية".

وأكد أن وجود أية مناقشات بين وكلاء أندية ووكلاء لاعبين تظل بعيدة عن دائرة النادي، لاسيما أن اللاعب مثل غيره من لاعبي الفريق لديه التزامات تعاقدية مع الأهلي، لذا فإن مناقشة أية عروض تكون في الإطار الرسمي الذي يخدم مصلحة الفريق المادية والفنية".

ويعد ماهر من أبرز الوجوه الصاعدة في الكرة المصرية، لكنه لم يكن ضمن تشكيلة الأرجنتيني هكتور كوبر في مونديال روسيا الأخير الذي عادت إليه مصر بعد غياب 28 عاما، وخرجت من دوره الأول بثلاث خسارات مخيبة.

وكان فياريال دعا ماهر لخوض فترة تجريبية لمدة عشرة أيام العام الماضي، بيد أن انتقاله إلى نادي الغواصة الصفراء لم يكتب له النجاح.