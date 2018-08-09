"البوكسر" يؤثر على خصوبة الرجل

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كشفت دراسة طبية أجراها باحثون من جامعة "هارفارد"، أن للملابس الداخلية تأثيرا على الخصوبة، فالرجال الذين يرتدون "البوكسر" الضيق ينخفض لديهم تركيز الحيوانات المنوية فيما ينعم من يرتدون سراويل قصيرة واسعة بمستوى أفضل.

واعتمد الباحثون على عينة من 656 رجلا، فوجدوا أن من ارتدوا سراويل قصيرة "شورت" كان لديهم تركز أعلى للحيوانات المنوية بـ17 بالمئة مقارنة مع من ارتدوا "البوكسر" الضيق.

فضلا عن ذلك، أظهرت النتائج أن حركة الحيوانات المنوية لدى من يرتدون "الشورت" الواسع تزيد بنسبة 33 بالمئة عن نظيرتها لدى من يفضلون "البوكسر"، وفق ما نقلت صحيفة "تلغراف".

وأضافت الدراسة أن نوع الملابس يؤثر أيضا على الهرمون المنشط للحوصلة المعروف اختصارا بـFSH ، وهو هرمون تناسلي مهم يؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية.

وأوضحت الباحثة في جامعة "هارفارد"، ليليا مينغيز ألاركون، أن بوسع الرجال أن يحدثوا تغييرا في وظائف الخصيتين من خلال اختيار السراويل القصيرة الواسعة، التي تفسح مجالا أكبر.

وتعد الدراسة الحديثة أول بحث طبي يدرس عدة جوانب تناسلية مثل إعادة إنتاج الهرمونات، والضرر الذي يصيب الحمض النووي في الحيوانات المنوية.

وتراوحت أعمار العينة المشمولة بالدراسة بين 18 و56 عاما، ارتادوا جميعا مستشفى "ماساشوستس" العام بين سنتي 2000 و2017، وكلهم أزواج يبحثون عن علاج لاضطرابات إنجابية.

وأخذت عينات من مني ودم الرجال في المستشفى، كما سألهم الأطباء بشأن الملابس الداخلية، التي ارتدوها خلال الأشهر الثلاثة السابقة.


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