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عطل فني بالعبارة أمانة يؤدي إلى تكدس الركاب بسفاجا

قبلي وبحري

صورة التكدس
صورة التكدس

حسن حمدان

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ميناء

سفاجا

العبارة

عطل فنى. تكدس.

امانه.

أدى عطل مفاجئ بالعبارة أمانة بميناء ضباء السعودي إلي تكدس الركاب أمام البوابة الرئيسية بميناء سفاجا، وأكد الركاب أن حالة التكدس منذ أول أمس بعد إخطارنا بوجود عطل مفاجئ بالعبارة أمانة.

من جانبه أكد الربان ياسر عبد الفتاح مدير ميناء سفاجا وجود عطل فني بالعبارة أمانة بميناء ضباء بالسعودية الأمر الذي خلق أزمة لـ9000 راكب على مدار الأيام القليلة الماضية، مشيرًا إلى أنه تم عمل رحلات إضافية للنش السريع القاهرة الرياض بالإضافة إلي إبحار مركب إضافية تسمي محبة مساء اليوم الخميس، مشيرًا إلى أنه من الصعب نقل الركاب في رحلة واحدة سيتم نقل الركاب تباعًا.

وأضاف أنه تم فتح قرية الحجاج للمواطنين وتزويدها بالمياه وتوفير أماكن انتظار أمنة لهم وناشد المواطنين عدم التكدس أمام الميناء والبقاء بالقرية لحين الانتهاء من نقل كافة الركاب علي مركبي محبة والقاهرة.

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