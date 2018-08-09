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"سامسونج" تبتكر قلمًا سحريًا بـ"نوت 9"

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قلم إس الجديد في نوت 9
قلم إس الجديد في نوت 9

وكالات

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عرض رئيس قسم تسويق المنتجات في سامسونج جوناثان وونج، قلم "إس" الجديد المدمج في "جالاكسي نوت 9"، والذي يمكّن المستخدمين من القيام بالعديد من المهام.

وحوّلت سامسونغ قلم S Pen في سلسلة هواتف Note من مجرد وسيلة للكتابة والرسم إلى أداة تتيح للمستخدمين المزيد من القوة والتحكم بين أيديهم.

ويتيح القلم المدعم بخاصية "البلوتوث" اللاسلكية، التقاط الصور وعرض الشرائح التوضيحية وتشغيل الفيديوهات بلمسة واحدة وعن بعد.

ويمكن استخدام القلم كأداة لربط الهاتف بالتلفزيون، بحيث يستطيع المستخدم مشاهدة محتويات "غالاكسي نوت 9" على الشاشة، هذا إلى جانب إمكانية استعماله في إرسال الرسائل وترجمة الكلمات.


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