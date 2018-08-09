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عمرو الليثي

عمرو الليثي يغادر قناة «الحياة»

عمرو الليثي يغادر قناة «الحياة»

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عمرو الليثي
عمرو الليثي

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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الحياة

عمرو الليثي

أعلن الإعلامي عمرو الليثي،مغادرته شبكة قنوات "الحياة"، التي تولى رئاستها على مدار 6 أشهر، منذ إعادة اطلاقها مارس الماضي.

وأوضح "الليثي"، في بيان نشره عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، أنه سعيد بفترة عمله في قناة الحياة، سواء كرئيس للشبكة، أو كمقدم برامج، مشيرا إلى أنه شاركه خلال تلك الفترة الهامة مجموعة من أمهر الإعلاميين والفنيين والعاملين.
وتقدم الليثي بالشكر لجميع العاملين بالقناة على ما تحقق من نجاح كبير، متمنيًا يتمنى لشبكة قنوات الحياة، وللإدارة الجديدة كل توفيق ونجاح.

يذكر أن الإعلامي عمرو الليثي، تولى رئاسة شبكة قنوات الحياة في مرحلتها الانتقالية التي تغيرت خلالها الملكية أكثر من مرة، ورغم الصعوبات التي واجهت القناة في هذه الفترة، إلا أنها استطاعت أن تجذب المشاهدين إلى خريطتها في رمضان الماضي، حيث عرضت عدد من المسلسلات الجماهيرية أبرزها "كلبش 2"، بالإضافة إلى "أيوب"، و"ربع رومي".


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