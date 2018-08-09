» شاب يخنق والدة صديقه حتى الموت بعد معاشرتها جنسيًا

09 أغسطس 2018 - 07:40 م

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، اليوم الخميس، بحبس المتهم في قتل والدة صديقه بالمرج 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "س.ا" 20 سنة، ارتبط بعلاقة صداقة مع نجل المجني عليها، وكان يتردد عليهم على فترات متقطعة، ومنذ عدة أشهر توطدت علاقته بالمجني عليها بعد وفاة زوجها.

وقال المتهم في التحقيقات إنه أقام علاقة جنسية مع المجني عليها بعد وفاة زوجها، وقبل أسبوع من الواقعة هددته في اتصال هاتفي بفضح علاقتهما أمام أهله، وطالبته بالزواج، فقرر التخطيط للانتقام منها.

وأضاف المتهم أمام، وكيل النائب العام، أحمد خالد، أنه يوم الواقعة توجه لمنزل المجني عليها 40 سنة، في غياب صديقه، وبعد الانتهاء من علاقتهما غير الشرعية، خنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وفر هاربًا حتى تم القبض عليه.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها، وتسليمها لذويها لدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.