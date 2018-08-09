وقف ابن رئيس حي الهرم عن العمل بالشرطة

09 أغسطس 2018 - 07:47 م

كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل جديدة في قضية ضبط اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس حي الهرم متلبسًا بتلقي رشوة.

وقال بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه تم وقف ابنه عن العمل بجهاز الشرطة فور إلقاء القبض على والده.

وأضاف: "رئيس حي الهرم كان يخبر شركاءه برغبته في تأمين مستقبل أولاده وأسرته لكن ما حدث أنه قضى على مستقبلهم".

وأمر المستشار حاتم أحمد فاضل، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، بحبس المتهم إبراهيم عبد العاطي، رئيس حي الهرم، وثلاثة آخرين "الراشين" أربعة أيام، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، في اتهامه بتلقي رشوة.

وكشفت التحقيقات التي أجراها المستشار نهاد أبو النصر رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، عن تلقي رئيس حي الهرم رشوة عينية ومالية، عبارة عن عقارات ووحدات سكنية ومنقولات وأجهزة تكييف ومحمول، بالإضافة إلى تلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة واستغلال نفوذه ومنصبه.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على رئيس حي الهرم وثلاثة آخرين، أول أمس الثلاثاء بتهمة تلقيه رشوة داخل مكتبة بحي الهرم مقابل الاتفاق على تنفيذ أعمال مخالفة للقانون.